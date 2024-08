Estee Lauder, vendite in aumento nel quarto trimestre 2024

Le vendite di Estee Lauder hanno visto un incremento del 7% nel quarto trimestre, raggiungendo i 3,87 miliardi di dollari, nonostante un rallentamento in aree chiave come la Cina continentale, l’Asia travel retail e il Nord America. Le vendite organiche sono cresciute dell’8%, grazie alla forte performance di tutte le categorie di prodotti, in particolare il settore Skin Care, trainato dal business globale travel retail dell’azienda. Questo rappresenta un’accelerazione rispetto alla crescita del 6% registrata nel terzo trimestre fiscale del 2024.

Nonostante l’aumento delle vendite, Estee Lauder ha riportato una perdita netta di 284 milioni di dollari nel quarto trimestre, o 0,79 dollari per azione diluita, rispetto a una perdita di 33 milioni di dollari, o 0,09 dollari per azione diluita, nello stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, l’utile per azione diluito rettificato è aumentato a 0,64 dollari, rispetto a 0,07 dollari dell’anno precedente.

Guardando al futuro, Estee Lauder ha fornito indicazioni finanziarie per il primo trimestre dell’anno fiscale 2025 e per l’intero anno finanziario. Per il primo trimestre, si prevede che le vendite scenderanno del 3-5%. Per l’intero anno, le vendite sono previste in un intervallo tra un calo dell’1% e un aumento del 2%.