EssilorLuxottica cresce nel med-tech, rilevate le cliniche del gruppo Optegra

EssilorLuxottica continua a crescere nel med-tech. La società guidata da Milleri e MidEuropa hanno annunciato di avere firmato un accordo per l’acquisizione di Optegra, una piattaforma oftalmica in forte espansione e perfettamente integrata che opera in cinque mercati europei strategici: Regno Unito, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia e Paesi Bassi. L’acquisizione, precisa una nota, segna un significativo passo avanti nella strategia med-tech di EssilorLuxottica e contribuisce ad ampliare l’offerta del Gruppo, che va ormai ben oltre montature e lenti per includere tecnologie IA all’avanguardia, wearable, apparecchiature medicali e soluzioni scientifiche per la cura della vista in grado di migliorare la vita di milioni di persone.

Con i marchi Optegra, Lexum e Iris, il gruppo Optegra opera una vasta rete di oltre 70 ospedali oftalmici e centri diagnostici in Europa, offrendo trattamenti oftalmici essenziali e procedure elettive per la correzione della vista supportati dall’IA nelle fasi pre- e post-operatorie. Tra questi, chirurgia salvavista della cataratta, terapie per la degenerazione maculare legata all’età e per il glaucoma, sostituzione del cristallino refrattivo e chirurgia laser, con accesso in convenzione con il servizio sanitario e in regime di solvenza. Dal 2007, con i suoi chirurghi altamente qualificati e i suoi team medici dedicati, Optegra ha costruito una leadership clinica solida e una reputazione autorevole basata sull’eccellenza delle cure e su risultati all’avanguardia nel settore, inserendosi perfettamente nel portafoglio med-tech in continua espansione di EssilorLuxottica.

“Con l’acquisizione di Optegra, entriamo oggi in una dimensione nuova, in cui percorsi completi di cura della vista, diagnostica avanzata, trattamenti terapeutici e chirurgia oculistica convergono in un’unica piattaforma integrata”, hanno commentato Francesco Milleri, presidente e amministratore delegato, e Paul du Saillant, vice amministratore delegato di EssilorLuxottica.

Nell’operazione, EssilorLuxottica è stata assistita da Rothschild & Co quale advisor finanziario.