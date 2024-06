ERG, via libera dal CdA al rinnovo del programma di emissioni obbligazionarie

Il Consiglio di Amministrazione di ERG, società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ha autorizzato il rinnovo del programma di emissioni di prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine (EMTN Programme), con un importo massimo complessivo di 3 miliardi di euro (di cui 1,6 miliardi di euro già emessi).

Il CdA ha contestualmente autorizzato, a valere sull’EMTN Programme attualmente in essere o di quello che sarà ove del caso rinnovato, l’emissione di uno o più prestiti obbligazionari, non convertibili e non subordinati, a medio lungo termine, che potranno anche qualificarsi come “green bond”, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro, da eseguirsi entro il 31 dicembre 2024.Dal lancio del green bond inaugurale nel 2019, tali strumenti di finanza sostenibile sono diventati per ERG la componente principale della sua struttura finanziaria.