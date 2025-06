Erg: Standard Ethics alza rating di sostenibilità a “EE-”

Standard Ethics ha elevato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) di Erg a “EE-” dal precedente “E+” con outlook “positivo”. Nel corso degli ultimi anni, il gruppo che produce energia elettrica da fonti rinnovabili “si è progressivamente allineato alle indicazioni internazionali sulla Sostenibilità nella sfera ambientale e sociale adoperandosi anche in ambito di governance rispetto alle richieste volontarie sovranazionali. Allo stato attuale, si osservano piani industriali orientati all’utilizzo di energia rinnovabile supportati da policy ambientali strutturate e obbiettivi chiari. In ambito sociale, appare possibile migliorare la comunicazione di target specifici di medio-lungo termine”.

“In presenza di un’azionista di controllo, di un patto parasociale e di un voto maggiorato, l’indipendenza del Consiglio di Amministrazione – in linea con i Principi di Corporate Governance dell’Ocse – appare un utile strumento per meglio tutelare gli interessi degli azionisti di minoranza. È in questa direzione che gli analisti intravedono opportunità di miglioramento”, si legge nel report di Standard Ethics che monitora le eventuali implementazioni che la società potrebbe mettere a terra per garantire sistemi e standard di sicurezza sempre più elevati.