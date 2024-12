Enilive, accordo con easyJet per il carburante sostenibile a Malpensa

Enilive, azienda del gruppo Eni specializzata in soluzioni per la mobilità, ha recentemente siglato un accordo strategico con la compagnia aerea easyJet. Questo accordo riguarda la fornitura di carburante sostenibile per l’aviazione (SAF) per alcuni voli in partenza dall’aeroporto di Milano Malpensa, secondo quanto comunicato ufficialmente.

Il carburante, acquistato da easyJet, è una miscela che include il 20% di SAF in purezza combinato con carburante jet tradizionale. Questa soluzione consentirà a easyJet di soddisfare la domanda per i voli sulle nuove rotte verso Oslo e Tromso, in Norvegia, durante la stagione invernale. L’iniziativa è parte del più ampio impegno di easyJet per ridurre l’impatto ambientale delle sue operazioni. In aggiunta, easyJet beneficerà del SAF Support Program 2024 offerto da SEA, che prevede un incentivo economico di 800mila euro per tonnellata di SAF utilizzato negli scali milanesi, con un valore complessivo di 500mila euro. Questo supporto finanziario rappresenta un passo significativo verso la promozione dell’uso di carburanti sostenibili nel settore dell’aviazione.