Eni: Plenitude avvia la costruzione di un nuovo parco solare da 200 MW in Spagna

Plenitude continua ad ampliare il proprio business nelle rinnovabili in Spagna con l’avvio della costruzione di Entrenúcleos, un nuovo progetto fotovoltaico da 200 MW situato nei comuni di Dos Hermanas e Coria del Río, nella provincia di Siviglia, in Andalusia. In una nota si precisa che Entrenúcleos, la cui entrata in esercizio è prevista entro il 2026, includerà quattro impianti solari (Granville, Killington, Plumlee e Rickwood) con una capacità installata di 50 MWp ciascuno, distribuiti su un’area di oltre 300 ettari. La produzione di energia rinnovabile stimata del progetto supererà i 435 GWh all’anno.

L’azienda conferma così il proprio impegno strategico in Andalusia dove è già impegnata su altri due progetti in costruzione: Guillena (230 MW) e Caparacena (150 MW).