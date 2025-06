Eni: firmato l’accordo ingresso fondi Ares nel capitale di Plenitude

Eni ha annunciato questa mattina di avere firmato l’accordo con i fondi Alternative Credit di Ares Management (“Ares”) per la cessione di una partecipazione in Plenitude pari al 20% del capitale sociale, per un prezzo di acquisto di circa 2 miliardi di euro.

L’operazione, spiega una nota, è basata su un equity value di Plenitude pari a 10 miliardi di euro, corrispondente a un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. Il completamento dell’operazione è subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Nel dettaglio, l’accordo con Ares rientra nel quadro dello sviluppo del modello satellitare di Eni e segue l’acquisizione di una partecipazione pari al 10% del capitale sociale di Plenitude da parte del fondo di investimento Energy Infrastructure Partners.

“L’accordo annunciato oggi conferma la grande attrattività del modello di business di Plenitude, una delle nostre società satellite costituita pochi anni fa per valorizzare al meglio una parte dei nostri asset a elevato potenziale, creare sempre più valore e contribuire ai nostri obiettivi di azzeramento netto delle emissioni Scope 3. Accogliamo oggi un nuovo partner internazionale di primo piano che accompagnerà Plenitude nella sua importante crescita

futura.”, ha commentato Francesco Gattei, Chief Transition & Financial Officer di Eni.