Eni, dividendo 2024: cda delibera seconda tranche da 0,25 euro

Il consiglio di amministrazione di Eni ha deliberato la distribuzione della seconda tranche dell’erogazione del dividendo 2024 mediante utilizzo delle riserve disponibili di Eni, per un ammontare di 0,25 euro per azione (0,50 euro per ADR quotato al New York Stock Exchange, rappresentativo di 2 azioni Eni), al lordo delle eventuali ritenute di legge, alle azioni che risulteranno in circolazione alla data dello stacco cedola n. 48 (18 novembre 2024), con pagamento il 20 novembre 2024 (record date 19 novembre 2024).