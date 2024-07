Eni conclude l’acquisto di oltre 2,6 milioni di azioni proprie

10:21

Vodafone UK e Virgin Media O2 hanno esteso il loro accordo di condivisione della rete mobile per oltre un decennio, migliorando la copertura mobile in tutto il Regno Unito. Virgin Media O2 acquisirà lo spettro da MergeCo, il nuovo terzo operatore di rete su larga scala nato dalla fusione tra Vodafone UK e Three UK, soggetta all’approvazione dell’Autorità britannica per la concorrenza e i mercati.