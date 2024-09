Engie: Standard Ethics assegna outlook “positivo”

Standard Ethics ha assegnato un outlook “positivo” a Engie. Il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE-” è confermato.

In particolare, l’agenzia di rating spiega: “la società francese è allineata alle indicazioni internazionali sulla sostenibilità, come rilevato dall’adozione di policy e target in linea con le strategie internazionali; ha un sistema di gestione e prevenzione dei rischi avanzato che integra i principali temi ESG; ha un codice etico che richiama esplicitamente le raccomandazioni volontarie delle organizzazioni sovranazionali (Onu, Ocse e Ue); la rendicontazione di sostenibilità è adeguata”.

Infine, gli analisti notano positivamente che Engie fissa all’interno della global policy for diversity, equity and inclusion (DEI) obbiettivi di parità di genere nel medio-lungo periodo anche per le funzioni manageriali. Il Cda raggiunge già la parità di genere.