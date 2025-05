Enel: perfezionata la cessione a EPH di quota in Slovenské elektrárne

Enel ha annunciato che la controllata Enel Produzione ha perfezionato la cessione ad EPH del 50% del capitale sociale detenuto in Slovak Power Holding B.V., società titolare del 66% del capitale sociale di Slovenské elektrárne.

La cessione, si legge nel comunicato, è avvenuta in esecuzione dell’accordo sottoscritto il 18 dicembre 2024 a seguito dell’esercizio della early call option da parte di EPH prevista dagli accordi sottoscritti tra il 2015 e il 2020, nell’ambito dei quali era stato definito e versato il corrispettivo complessivo per la vendita del 100% del capitale di Slovak Power Holding, pari a 150 milioni di euro. L’importo è stato già versato da EPH a Enel Produzione in occasione del perfezionamento della prima fase dell’operazione. La seconda fase dell’operazione ha previsto il rimborso da parte di EPH dei finanziamenti erogati dal Gruppo Enel a favore di Slovenské elektrárne, per un importo complessivo di 1.144 milioni di euro inclusivo degli interessi maturati. È inoltre decaduto ogni impegno finanziario e garanzie in capo al Gruppo Enel nei confronti di Slovak Power Holding e di Slovenské elektrárne.

Gli accordi sottoscritti lo scorso dicembre hanno consentito di incassare l’importo complessivo di oltre 1,1 miliardi di euro relativi ai finanziamenti erogati dal Gruppo Enel, comprensivi degli interessi capitalizzati. Tale incasso consente di ridurre l’indebitamento finanziario del Gruppo Enel secondo gli schemi adottati dalle agenzie di rating.

L’operazione ha generato un impatto negativo contabile e non-cash sull’utile netto reported 2025 del Gruppo di 341 milioni di euro, che si riferisce al rilascio di riserve di patrimonio netto. L’operazione non avrà alcun impatto sui risultati economici ordinari del Gruppo.