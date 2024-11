Enel alza velo su nuovo piano 2025-27: rivista al rialzo politica dividendi, investimenti in salita a 43 mld

Investimenti in aumento a 43 miliardi di euro, margini in crescita e politica dei dividendi rivista al rialzo. Questi, in sintesi, i punti chiave del nuovo piano strategico 2025-2027 che Enel presenterà e illustrerà oggi ai mercati finanziari. “Si apre un nuovo capitolo di crescita sostenibile e creazione di valore grazie alla raggiunta solidità finanziaria”, si legge nella nota diramata stamattina dal gruppo guidato da Flavio Cattaneo.

Nel dettaglio, gli investimenti totali lordi del gruppo nel siano 2025-2027 ammontano a circa 43 miliardi di euro, in aumento di circa 7 miliardi rispetto al piano precedente. In particolare, Enel punta a destinare: circa 26 miliardi nelle Reti (+40% rispetto al precedente Piano), di cui circa il 78% in Italia e Spagna, Paesi caratterizzati da quadri regolatori favorevoli a incentivare gli investimenti, e circa il 22% in America Latina; circa 12 miliardi nelle Rinnovabili, con un aumento di capacità pari a circa 12 GW, con un migliorato mix tecnologico che prevede oltre il 70% di eolico onshore e tecnologie programmabili (idroelettrico e batterie), arrivando a un totale di circa 76 GW di capacità e incrementando di oltre il 15% la produzione rinnovabile al 2027; e infine 2,7 miliardi nei Clienti, di cui circa l’85% nei Paesi con presenza integrata, offrendo un portafoglio di soluzioni bundled con energia, prodotti e servizi.

Inoltre, il gruppo prevede di allocare gli investimenti tra le geografie di riferimento in modo proporzionale al relativo contributo all’Ebitda, con circa il 75% in Europa e circa il 25% in America Latina e in Nord America. Nel 2027, si prevede che l’Ebitda ordinario di gruppo aumenti fino a un valore compreso tra 24,1 e 24,5 miliardi e che l’Utile netto ordinario del gruppo cresca fino a un valore compreso tra 7,1 e 7,5 miliardi.

“La visibilità sui risultati finanziari di gruppo del 2024 consente di proporre alla prossima assemblea degli azionisti di Enel la distribuzione di un dividendo complessivo pari a 0,46 euro per azione, superiore al dividendo per azione (“DPS”, Dividend Per Share) fisso minimo di 0,43 euro indicato nel precedente Piano”, precisa una nota.

Nel periodo 2025-2027, spiega ancora Enel, si prevede che la realizzazione delle azioni strategiche si traduca in rendimenti visibili e altamente prevedibili; di conseguenza, è stata rivista al rialzo la politica dei dividendi con un nuovo DPS fisso minimo annuo pari a 0,46 euro e un potenziale ulteriore incremento fino a un payout del 70% sull’utile netto ordinario del gruppo.