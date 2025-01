Enea testa una nuova tecnologia per la tracciabilità del riso italiano

Garantire l’origine e la qualità del riso italiano è un obiettivo cruciale per il settore agroalimentare del nostro paese. Lo sostiene una ricerca condotta dall’Enea ha fatto significativi progressi in questo ambito, sviluppando una tecnica di analisi molecolare non distruttiva.

Questo progetto si inserisce nell’iniziativa Metrofood-It, finanziata dal Pnrr, che mira a fornire strumenti innovativi a beneficio di produttori e consumatori. La tecnica sviluppata dai ricercatori Enea consente di ottenere dettagliate informazioni molecolari per ogni chicco di riso. Attraverso la raccolta di 45 spettri di luce per ciascun campione, è possibile tracciare una sorta di ‘carta d’identità’ della composizione chimica del riso. Questi dati, elaborati con metodi statistici avanzati, permettono di distinguere i campioni in base alla metodologia di semina, sia essa interrata o in acqua.

Nonostante una parziale sovrapposizione tra i gruppi, il modello si è dimostrato efficace nel rilevare differenze nei metodi di coltivazione, basandosi su variazioni chimiche sottili.