Emirates, estate 2024 da record in Italia: oltre 150.000 prenotazioni

La stagione estiva 2024 è stata particolarmente positiva per Emirates, con oltre 150.000 prenotazioni registrate nei quattro aeroporti italiani in cui opera: Roma, Milano, Venezia e Bologna. Il fattore di carico medio ha superato l’80%, evidenziando il forte interesse dei viaggiatori per la compagnia aerea emiratina.

Durante il periodo estivo, Emirates ha operato più di 600 voli utilizzando Airbus A380 e Boeing 777. La compagnia ha rivelato questi dati in occasione della Giornata Mondiale del Turismo, fornendo anche un’analisi delle abitudini dei turisti che hanno volato con loro. Degli 80.000 passeggeri partiti dall’Italia per destinazioni estere, il 59% ha viaggiato da solo. La durata media del soggiorno è stata di circa 13,9 giorni, con un costo medio del volo di circa 1.300 euro. Le principali destinazioni scelte sono state New York, Dubai, Denpasar, Tokyo e Bangkok.

Per quanto riguarda i viaggi verso l’Italia, oltre 95.000 passeggeri hanno scelto il Belpaese come meta, con una permanenza media di quasi 17 giorni e un costo medio del volo di circa 1.700 euro. Le principali provenienze dall’estero sono state Australia, Dubai e Stati Uniti.