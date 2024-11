Elite: arrivano 19 nuove società, raggiunta quota 2.400 aziende

Elite, l’ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese (PMI) private nella crescita sostenibile di lungo periodo, continua la sua espansione con l’ingresso di 19 nuove aziende italiane. Nel dettaglio, le aziende provengono da 10 regioni (circa il 50% dal centro-sud) e operano in una varietà di settori chiave dell’economia del nostro Paese, spaziando dall’industria ai servizi, dalla tecnologia al food&beverage. Hanno un fatturato aggregato di circa 3 miliardi di euro e impiegano oltre 2.300 dipendenti.

“Con l’ingresso in Elite, queste aziende avranno l’opportunità di accedere a competenze specializzate e a un network europeo di imprenditori, top executive, partner e investitori anche istituzionali, per facilitare il reperimento di risorse sul mercato dei capitali privati e pubblici”, si legge in una nota nella quale si ricorda che dal 2012, anno del lancio di Elite, sono state selezionate e ammesse oltre 2.400 aziende, di cui oltre 1.600 sono eccellenze europee, con un fatturato complessivo di 190 miliardi e che impiegano oltre 661.000 dipendenti.

Marta Testi, Amministratore Delegato di Elite, ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto in Elite alle 19 nuove imprese italiane. Raggiungiamo oggi anche un traguardo numerico importante sull’anno, avendo ammesso da gennaio 135 società. Il loro ingresso in Elite conferma la nostra missione: supportare le PMI mettendo a loro disposizione servizi complementari per accelerare la crescita sostenibile, combinando al capitale di conoscenza, capitale relazionale e capitale finanziario nei casi in cui le aziende abbiano la volontà di entrare nel mercato dei capitali, sia pubblici sia privati. Essere un ecosistema significa per noi anche collegare imprese, advisor, investitori, e stakeholder istituzionali. Ringrazio tutti i partner che hanno contribuito all’ingresso di queste aziende in Elite, tra cui NUO Capital – anche azionista di Elite – , 4ward Consulting, ABC Company, Banco BPM, Cassa Padana, EY, Futurea e Studio Legale Gianni & Origoni. Facendo parte di Euronext, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ne consegue un effetto moltiplicatore per la crescita di tutti i nostri clienti.”