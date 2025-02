Eli Lilly, profitti in forte crescita grazie ai farmaci per la perdita di peso

Il gruppo farmaceutico americano Eli Lilly ha registrato un significativo raddoppio dei profitti nel quarto trimestre dell’anno. L’utile netto ha raggiunto i 4,4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,18 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente, mentre l’utile per azione è salito a 4,88 dollari dai precedenti 2,42. I ricavi trimestrali sono aumentati del 45%, toccando i 13,53 miliardi di dollari.

Questa crescita è stata fortemente sostenuta dalle vendite dei farmaci per la perdita di peso Mounjaro e Zepbound, che hanno generato rispettivamente 3,5 miliardi e 1,9 miliardi di dollari. Tuttavia, come già anticipato dalla società, le vendite complessive di questi prodotti non hanno raggiunto le previsioni degli analisti.