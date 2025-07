Edilizia, crollo nel settore in Italia nel primo trimestre 2025: i dati di Istat

Il settore dell’edilizia in Italia sta attraversando un periodo di forte contrazione, secondo i dati pubblicati dall’Istituto Nazionale di Statistica (Istat). Nel primo trimestre del 2023, si è registrato un calo significativo nelle autorizzazioni relative al comparto residenziale. In particolare, il numero delle abitazioni è sceso del 10,2%, mentre la superficie utile abitabile ha registrato una diminuzione del 7,2%, al netto dei fattori stagionali.

Anche il segmento dell’edilizia non residenziale non è stato immune da questo trend negativo, evidenziando una flessione dell’11,4% rispetto al trimestre precedente. Secondo l’Istat, “la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, è pari a 11.958 unità”. La superficie utile abitabile complessiva è di circa 1,06 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale si attesta poco sopra i 2,25 milioni di metri quadrati.

In un’analisi tendenziale, l’Istat sottolinea che la flessione marcata nell’edilizia residenziale ha portato il numero delle abitazioni ai livelli più bassi registrati dal terzo trimestre del 2020.