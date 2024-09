Economia globale in crescita del 3,2%: le stime dell’Ocse

L’economia globale ha mostrato una notevole resilienza nella prima metà del 2024. La riduzione dell’inflazione dei prezzi al consumo ha favorito la spesa delle famiglie, compensando gli effetti negativi delle condizioni finanziarie restrittive e dell’incertezza legata ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente. Questo è quanto emerge dall’aggiornamento dell’Economic Outlook pubblicato oggi dall’Ocse a Parigi.

Secondo l’Ocse, la crescita dell’economia mondiale è prevista al 3,2% sia per il 2024 che per il 2025, con una leggera revisione al rialzo rispetto alle stime di maggio. Per i paesi del G20, le proiezioni sono simili, con una crescita del 3,2% per quest’anno e del 3,1% per il prossimo. Nell’eurozona, l’Ocse ha confermato una crescita dello 0,7% nel 2024 ma ha rivisto al ribasso la stima per il 2025, portandola all’1,3%.

Negli Stati Uniti, la crescita prevista è del 2,6% per quest’anno, seguita da un rallentamento all’1,6% nel 2025. Notevole la revisione al rialzo per l’economia britannica, con il Pil 2024 atteso ora all’1,1% e un ulteriore aumento all’1,2% nel 2025. L’Ocse ha anche rivisto le proiezioni per il Pil russo, portandole al 3,7% per il 2024 e all’1,1% per il 2025. Invariata, invece, la stima per il Pil cinese, prevista al 4,9% quest’anno e al 4,5% il prossimo.