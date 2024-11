doValue: fissato prezzo aumento capitale in opzione

Il consiglio di amministrazione di doValue ha fissato i termini e le condizioni definitivi dell’aumento di capitale. In particolare, il cda ha determinato in 0,88 euro per ciascuna nuova azione il prezzo al quale saranno offerte le azioni doValue rivenienti dall’aumento di capitale, “da imputarsi quanto a 0,10 a capitale sociale e quanto a 0,78 euro a sovrapprezzo, e ha conseguentemente deliberato di emettere massime 170.140.355 nuove azioni, da offrire in opzione agli aventi diritto nel rapporto di 35 nuove azioni ogni 4 diritti di opzione posseduti”.

Il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni, precisa ancora una nota, incorpora uno sconto pari al 25,78% rispetto al prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price – TERP) delle azioni doValue, calcolato secondo le metodologie correnti, sulla base del prezzo di chiusura di Borsa Italiana S.p.A. delle azioni doValue al 21 novembre 2024. Il controvalore complessivo dell’Offerta sarà pertanto pari a massimi 149.723.512,40 euro.