doValue: completata fusione dei propri master servicer doNext e master Gardant

doValue, principale provider in Sud Europa di servizi finanziari strategici, della gestione immobiliare e dei servizi a valore aggiunto, ha annunciato – a seguito del positivo perfezionamento degli iter autorizzativi applicabili – di aver completato la fusione di doNext e Master Gardant, società interamente controllate attive nel master servicing. A seguito dell’operazione, doNext è oggi il leader di mercato nel settore in crescita del master servicing in Italia, con una quota di mercato pari al 36% in termini di GBV e un ruolo in oltre 100 operazioni di cartolarizzazione.

Grazie alla fusione con Master Gardant, si legge nella nota, il perimetro operativo di doNext si amplia includendo anche cartolarizzazioni immobiliari e basket bond, mentre il gross book value del master servicing raggiunge i €90 miliardi, di cui circa il 20% proveniente da portafogli esterni.

Il contributo atteso del master servicing ai ricavi di doValue in Italia per l’anno in corso è pari a circa il 7%, sostenendo l’obiettivo strategico del Gruppo di diversificazione.

Le sinergie derivanti da questa fusione sono già incluse nella guidance annuale di €5 milioni di sinergie previste nel 2025 dall’integrazione del Gruppo doValue e Gruppo Gardant, obiettivo che la Società è pienamente fiduciosa di poter raggiungere.