Dividendi a Piazza Affari: Eni e STM tra le big che staccano cedola

Giornata di dividendi oggi 23 settembre a Piazza Affari. Un appuntamento autunnale che vede quattro società quotate su Borsa Italiana staccare la cedola. Tra le big del Ftse Mib ci sono STMicroelectronics ed Eni.

Per il colosso petrolifero guidato da Descalzi il dividendo – si legge sul sito della società – è determinato in 4 rate trimestrali, pagate ogni anno a marzo, maggio, settembre e novembre. Il pagamento della prima tranche sarà effettuato il 25 settembre 2024 – con data di stacco cedola oggi e record date il 24 settembre 2024. Guardando oltre, per il pagamento della seconda tranche sarà effettuato il prossimo 20 novembre (data di stacco cedola il 18 novembre 2024 e record date il 19 novembre 2024).

Fuori dal paniere principale, gli altri due nomi sono: SeSa e Piaggio.