Digitouch acquisisce 4 milioni di euro di nuovi contratti con la PA

Nel primo trimestre 2024, il gruppo Digitouch è riuscito ad aggiudicarsi gare pubbliche per circa 4 milioni di euro relativi a progetti in ambito mobile, business analytics e artificial intelligence.

La società ha inoltre partecipato a gare pubbliche di appalto per ulteriori 10 milioni di euro, per le quali si è in attesa ancora di conoscerne l’esito.