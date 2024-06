Deutsche Bank promuove le banche italiane: target price rivisti al rialzo

Deutsche Bank ha aggiornato le sue valutazioni per alcune delle principali banche italiane, portando ottimismo nel settore. Gli analisti dell’ufficio studi hanno infatti rivisto al rialzo il target price del titolo di Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), elevandolo a 6,6 euro dai precedenti 5,5 euro, confermando il giudizio ‘buy’. Anche il prezzo obiettivo per BPER è stato alzato, passando da 4,70 euro a 5,10 euro, con la raccomandazione che rimane ‘hold’.

Per quanto riguarda Mediobanca, gli esperti hanno rivisto il target price a 11,10 euro dai precedenti 10,9 euro, mantenendo la valutazione ‘sell’. Stessa valutazione ‘sell’ per Finecobank, che in precedenza era classificata come ‘hold’. Per Credem il prezzo obiettivo è stato leggermente ridotto a 10,6 euro dai precedenti 10,8 euro, ma la raccomandazione ‘buy’ è stata confermata.