Deutsche Bank e Zurich Italia rinnovano la partnership strategica decennale

Deutsche Bank e Zurich Italia hanno annunciato il prolungamento della loro partnership strategica, focalizzata sulla distribuzione di soluzioni assicurative Vita. Questo rinnovo, che estende la collaborazione per altri dieci anni, conferma l’impegno delle due società nel fornire prodotti di alta qualità ai clienti italiani.

Roberto Parazzini, chief country officer Italy di Deutsche Bank, ha espresso soddisfazione per l’accordo, definendolo una “partnership storica e strategica” per la banca in Italia. Allo stesso modo, Bruno Scaroni, country CEO di Zurich Italia, ha sottolineato l’importanza della collaborazione, descrivendola come una “vera alleanza strategica” che si estende anche ad altri mercati e ambiti di business.

La partnership tra Deutsche Bank e Zurich Italia è sempre stata orientata alla protezione e alla crescita del patrimonio personale dei clienti, offrendo soluzioni assicurative innovative e su misura.