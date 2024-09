De Agostini acquisisce il 100% di Content Group

De Agostini, la rinomata holding industriale e finanziaria delle famiglie Boroli e Drago, ha siglato un accordo vincolante per acquisire il 100% di Content Group. Questa acquisizione sarà completata una volta ottenute le autorizzazioni regolamentari necessarie, con Aksi’a, gestore del fondo Aksi’a Capital IV, che cederà la sua quota di maggioranza.

Content Group, con sede principale a Rovereto sul Secchia (MO) e stabilimenti a Sant’Agata (BO) e Pomezia (RM), prevede di raggiungere un fatturato superiore ai 100 milioni di euro nel 2024, con oltre il 50% delle vendite provenienti dall’export. Secondo una dichiarazione ufficiale, ‘i risultati eccellenti di Content Group derivano da una strategia di crescita ambiziosa, sia organica che per linee esterne, implementata da Aksi’a sin dal suo ingresso nel capitale della società’.

Per questa operazione, Aksi’a e Content Group sono stati assistiti da Houlihan Lokey per l’advisory M&A, dallo Studio Legale Giliberti Triscornia e Associati per la contrattualistica e la due diligence legale, e da Lek per la due diligence commerciale. De Agostini è stata supportata dallo Studio Legale Gianni & Origoni per la contrattualistica, con OC&C che ha curato la due diligence commerciale, Kpmg quella finanziaria, Erm quella ambientale e Pharma D&S (a PLG company) per la due diligence regolatoria, compliance e operations.