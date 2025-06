Dazi Usa: a Londra l’incontro tra delegazione Usa e Cina

È previsto per oggi a Londra l’incontro tra la delegazione statunitense e quella cinese per trovare un accordo commerciale tra i due Paesi. “Sono lieto di annunciare che il segretario al Tesoro, Scott Bessent, il segretario al Commercio, Howard Lutnick, e il rappresentante per il commercio, Jamieson Greer, si incontreranno a Londra lunedì 9 giugno 2025 con i rappresentanti della Cina per un accordo commerciale”, ha scritto il presidente Usa, Donald Trump, sul social Truth, aggiungendo che “l’incontro avrà un esito molto positivo”.