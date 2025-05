Dazi Trump bloccati da Corte Usa del Commercio

La Corte federale del commercio americana blocca temporaneamente i dazi reciproci di Donald Trump, definendoli illegali. E’ quanto riportano i media americani. Nella sentenza di ieri, i tre giudici della U.S. Court of International Trade hanno rilevato che l’International Emergency Economic Powers Act, legge federale in vigore da decenni e citata da Trump in molti dei suoi ordini esecutivi, non “conferiva al Presidente un’autorità illimitata”.

La decisione della Corte Usa neutralizza al momento l’iniziativa commerciale simbolo del presidente: la raffica di tariffe sulle importazioni annunciata lo scorso 2 aprile in occasione “Liberation Day”.