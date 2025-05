Dazi del 50% sull’Unione Europea: la proposta di Trump dal 1° giugno 2025

In una dichiarazione rilasciata sul suo social network, Truth, Il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una proposta provocatoria che potrebbe scuotere le fondamenta del commercio internazionale.

“L’Unione europea, creata con lo scopo principale di trarre vantaggio dagli Stati Uniti in ambito COMMERCIALE, è stata molto difficile da gestire. Le sue potenti barriere commerciali, le imposte sull’IVA, le ridicole sanzioni aziendali, le barriere commerciali non monetarie, le manipolazioni monetarie, le cause legali ingiuste e ingiustificate contro le aziende americane e altro ancora hanno portato a un deficit commerciale con gli Stati Uniti di oltre 250.000.000 di dollari all’anno, una cifra totalmente inaccettabile”, ha scritto Trump prima di suggerire l’imposizione di un dazio del 50% sui prodotti provenienti dall’Unione europea a partire dal 1° giugno 2025. Questo dazio, ha specificato, non si applicherebbe ai prodotti costruiti o fabbricati all’interno degli Stati Uniti.