Cy4gate si aggiudica contratti del valore totale di 1,2 mln€

Cy4gate ha siglato nell’ultimo mese contratti per complessivi 1,2 milioni di euro circa per soluzioni in ambito cyber security e decision intelligence. I contratti, di durata complessiva di tre anni, sono stati finalizzati con primarie realtà industriali italiane e con enti istituzionali.

“Da un lato le soluzioni sono mirate al potenziamento e consolidamento della propria cyber resilienza e osservabilità sulla propria postura cyber, dall’altro puntano a digitalizzare ed efficientare i processi decisionali interni grazie a soluzioni avanzate di decision intelligence”, si legge in una nota.