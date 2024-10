Cucinelli: ricavi balzano a 920,2 mln nei primi 9 mesi del 2024, confermata guidance 2024

Per Brunello Cucinelli i primi 9 mesi del 2024 si chiudono con un fatturato in crescita a doppia cifra. Nel dettaglio, il gruppo umbro del lusso ha annunciato ieri a mercati chiusi di avere archiviato i primi 9 mesi dell’anno con ricavi pari a 920,2 milioni di euro, con una crescita del 12,4% a cambi correnti (+12,7% a cambi costanti).

Cucinelli definisce “ottimi e ben bilanciati” i risultati sia nei mercati occidentali, con le Americhe in aumento del +17,6% e l’Europa del +8,0%, sia nei mercati orientali, con un incremento del +12,2% in Asia. Con un aumento in entrambi i canali di vendita, con un +13,3% nel canale retail e dell’11% nel wholesale.

Confermata la guidance per il 2024. “La qualità dei risultati realizzati nei primi 9 mesi dell’anno e l’ottimo andamento delle vendite delle collezioni Uomo-Donna Autunno-Inverno 2024, ci permettono di confermare pienamente il nostro progetto di crescita del fatturato intorno al 10% e un profitto sano ed equilibrato per l’intero 2024”.