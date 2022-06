Crowdfunding immobiliare: ITS Lending chiude primo semestre con 13 operazioni e due rimborsi

ITS Lending, piattaforma di lending crowdfunding immobiliare dedicata alla rigenerazione dei borghi italiani, chiude il primo semestre dell’anno con 13 campagne finanziate, di cui 12 nel 2022, per una raccolta totale di 620mila euro e due prestiti rimborsati (dati calcolati dalla nascita del portale, nel novembre 2021, a oggi).

ITS Lending – il cui gestore Crowdvillage è una società controllata da ITS ITALY (lifestyle company nata a Londra nel 2020 per promuovere investimenti, sia di individui che di istituzioni estere, in borghi e centri storici italiani) – ha registrato, in questa prima metà dell’anno, una media di 24 investitori per operazione immobiliare, che hanno contribuito con un investimento medio di 2mila euro e ai quali sarà riconosciuto un tasso medio lordo su base annua del 9,3%. La durata media dei prestiti offerti è stata di sette mesi. Come si legge in una nota, in questi giorni saranno poi rimborsati i primi due prestiti, entrambi della durata di quattro mesi, che riguardavano interventi a Roccastrada (Grosseto): ai 47 investitori complessivi che hanno partecipato alle campagne saranno riconosciuti, oltre al capitale versato, interessi pari al 9% su base annua, nel primo caso e all’11%, nel secondo.

ITS Lending ha finora chiuso sei campagne di crowdfunding in Sicilia (quattro a Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, e due a Petralia Sottana, Palermo), tre in Toscana (due a Roccastrada e una a Castiglione della Pescaia, Grosseto, nella frazione di Buriano), due in Puglia (Caprarica di Lecce), una in Sardegna (Ozieri, Sassari) e una in Emilia Romagna (Montecreto, Modena). Attualmente sono in corso sul portale nuove campagne a Mussomeli e Ozieri.