Crediti deteriorati: Mps, nessun impatto per la banca da decisione giudice udienza preliminare

Banca Monte dei Paschi di Siena ha precisato che la decisione del Giudice dell’udienza preliminare non genera impatto di alcuna natura per la banca. Come noto, si legge nel comunicato diffuso venerdì scorso a mercati chiusi, la vicenda dei crediti deteriorati ha registrato 18 sentenze civili positive a favore di Banca Mps, che comunque ha sempre adottato, come in questo caso, politiche di bilancio conservative.