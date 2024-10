CoopVoce annuncia partnership con Vodafone a partire dal 2024

CoopVoce ha annunciato una collaborazione con Vodafone che consentirà ai suoi clienti di accedere alla rete mobile Vodafone a partire dall’autunno del 2024. Questo accordo strategico non solo garantirà un accesso più ampio alla rete, ma introdurrà anche il tanto atteso servizio 5G, rivoluzionando l’esperienza mobile per gli utenti CoopVoce.

L’intesa è il risultato di una fase di test durata alcuni mesi durante l’estate, che ha confermato la compatibilità e l’efficacia dei servizi proposti. Con oltre 2,2 milioni di clienti, CoopVoce si distingue come l’unico operatore mobile virtuale associato alla grande distribuzione in Italia, avendo iniziato la sua avventura nel settore delle telecomunicazioni mobili come primo operatore mobile virtuale nel 2007.

Nel corso del 2023, CoopVoce ha introdotto il servizio VoLTE, che consente di navigare e parlare contemporaneamente su rete 4G, dimostrando un impegno costante nell’innovazione e nell’offerta di servizi avanzati ai propri clienti. Il lancio del nuovo servizio in collaborazione con Vodafone è previsto per l’autunno del 2024 e, come dichiarato dall’azienda, “interesserà sin dall’inizio anche una parte degli attuali clienti CoopVoce”.