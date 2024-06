Consob, Piazza Affari supera gli 800 miliardi di capitalizzazione: è la prima volta dal 2006

12:04

Le borse cinesi hanno chiuso in modo contrastato, con l’indice Hang Seng di Hong Kong in rialzo dello 0,25% e l’indice composto di Shanghai in calo dello 0,44%. Il gruppo biotecnologico Shanghai Henlius Biotech è stato protagonista della seduta a Hong Kong, mentre il mercato attende segnali dal terzo plenum del comitato centrale del Partito comunista cinese.