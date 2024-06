Confcommercio invita l’UE ad adottare una Global Minimum Tax per le multinazionali

Il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha lanciato un appello all’Unione Europea per l’introduzione di una ‘Global Minimum Tax’ che miri a una giusta tassazione delle grandi multinazionali e delle piattaforme digitali globali.

Durante il suo intervento all’Assemblea annuale della confederazione, Sangalli ha sottolineato l’ingiustizia del sistema fiscale attuale, dichiarando: “Non è equo e non è giusto che un imprenditore – piccolo, medio o grande che sia – debba pagare le tasse tutte e subito, mentre questo non vale per le grandi piattaforme digitali”.

Oltre alla questione fiscale, Sangalli ha richiamato l’attenzione sull’importanza di un bilancio comune europeo potenziato. Ha affermato che l’Unione Europea deve adottare un bilancio con capacità di debito e adeguata capacità fiscale per affrontare efficacemente le sfide economiche attuali.