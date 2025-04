Coca-Cola, calo dei ricavi del 2% nel primo trimestre 2025

Il primo trimestre del 2025 ha visto The Coca-Cola Company affrontare un calo del 2% nei ricavi netti, scesi a 11,1 miliardi di dollari. Questo risultato è stato principalmente causato da condizioni valutarie sfavorevoli e dal rifranchising delle operazioni di imbottigliamento. Nonostante ciò, i ricavi organici dell’azienda hanno registrato una crescita del 6%, trainata da un incremento del 5% nel prezzo/mix e da un aumento dell’1% nelle vendite complessive.

L’azienda ha migliorato il suo margine operativo, portandolo al 32,9%, un significativo progresso rispetto al 18,9% rilevato nello stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’utile per azione ha segnato un incremento del 5%, arrivando a 0,77 dollari, pur risentendo negativamente di un impatto valutario di 9 punti percentuali. In termini di utile per azione comparabile, c’è stato un aumento dell’1% a 0,73 dollari, tenendo conto di un effetto valutario avverso di 5 punti.

James Quincey, amministratore delegato di Coca-Cola, ha sottolineato: “La nostra performance in questo trimestre dimostra ancora una volta l’efficacia della nostra strategia all-weather. Nonostante alcune pressioni nei principali mercati sviluppati, la forza della nostra presenza globale ci ha permesso di affrontare con successo un contesto esterno complesso. Rimanendo fedeli al nostro obiettivo e rimanendo vicini al consumatore, siamo fiduciosi nella nostra capacità di creare valore duraturo a lungo termine”.