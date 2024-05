Citroen richiama oltre 600.000 auto C3 e DS3 per problemi all’airbag

Il marchio automobilistico Citroen ha comunicato all’Afp di aver avviato il richiamo di oltre 600.000 veicoli C3 e DS3 in circa venti paesi. La causa di questa azione è un difetto all’airbag riscontrato su modelli prodotti tra il 2009 e il 2019, che attualmente non sono più venduti.

In totale, sono 605.772 i veicoli coinvolti in questa campagna di richiamo, distribuiti tra diverse nazioni dell’Europa meridionale, del Medio Oriente e del Nord Africa. Il richiamo interessa specificamente 497.171 unità del modello Citroen C3 e 108.601 unità del modello DS3. Un portavoce del marchio, che fa parte del gruppo Stellantis, ha confermato che si tratta di modelli non più commercializzati, prodotti tra il 2009 e il 2019.