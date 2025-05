Circle Internet annuncia il lancio di un’IPO per 24 milioni di azioni ordinarie di Classe A

Circle Internet Group ha ufficialmente annunciato il lancio di un’offerta pubblica iniziale (IPO) per 24 milioni di azioni ordinarie di Classe A. Di queste, 9,6 milioni di azioni saranno offerte direttamente da Circle, mentre i restanti 14,4 milioni verranno messi sul mercato dagli azionisti venditori. Attualmente, il prezzo per azione è stimato tra i 24,00 e i 26,00 dollari, il che potrebbe portare a una raccolta complessiva di 624 milioni di dollari, considerando sia le azioni della società che quelle degli azionisti esistenti.

In concomitanza con l’offerta, Circle ha in programma di concedere ai sottoscrittori un’opzione di 30 giorni per acquistare ulteriori 3,6 milioni di azioni ordinarie di Classe A, al fine di coprire eventuali sovra-allocazioni. La società ha inoltre avviato le procedure per la quotazione delle sue azioni ordinarie di Classe A sul prestigioso New York Stock Exchange (NYSE), dove saranno identificate con il simbolo “CRCL”.

J.P. Morgan, Citigroup e Goldman Sachs sono stati scelti come joint lead active bookrunner per questa offerta significativa, mentre Barclays, Deutsche Bank e Société Générale agiranno come bookrunner. Circle si distingue nel settore per aver costruito la rete di stablecoin più ampia e utilizzata a livello globale, emettendo attraverso le sue affiliate regolamentate le stablecoin USDC ed EURC.