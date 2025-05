Cina, Shanghai e Shenzhen chiudono in calo. Hong Kong guadagna l’1,59%

Le borse cinesi hanno mostrato un andamento contrastante nella giornata di ieri, evidenziando la volatilità dei mercati asiatici. A chiusura delle contrattazioni, l’indice Composite di Shanghai ha subito una contrazione dello 0,93%, assestandosi a 3.324,49 punti. Allo stesso modo, l’indice di Shenzhen ha registrato una perdita del 2,02%, chiudendo a 2.007,34 punti.

In controtendenza, la borsa di Hong Kong ha chiuso in rialzo. L’indice Hang Seng ha infatti registrato un incremento dell’1,59%, chiudendo a 22.976,81 punti. Questi dati mostrano come le dinamiche dei mercati asiatici possano variare significativamente da una piazza all’altra.