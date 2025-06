Cina: Pmi manifatturiero (Caixin) cala a 48,3 a maggio

Pmi manifatturiero in calo a maggio per la Cina. Il dato, calcolato da Caixin, ha registrato una flessione a 48,3 a maggio rispetto ai 50,4 di aprile. “Finendo al di sotto della soglia di 50 per la prima volta in otto mesi, gli ultimi dati hanno segnalato un deterioramento delle condizioni del settore manifatturiero. Inoltre, il valore è stato il più basso registrato da settembre 2022”, si legge nel comunicato di S&P Global.