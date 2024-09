Cina, mercati in calo dopo i dati sull’inflazione sotto le aspettative

I dati dell’inflazione cinese ad agosto, sebbene in crescita, sono risultati inferiori alle aspettative, contribuendo a una giornata di ribassi nelle borse asiatiche. Secondo gli analisti, il dato sul costo della vita indica una domanda debole, incapace di sostenere adeguatamente la crescita economica.

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso la giornata con una perdita dell’1,42%, fermandosi a 17.196,96 punti. Anche gli altri mercati asiatici hanno registrato performance negative: lo Shanghai Composite ha perso l’1,06%, chiudendo a 2.736,49 punti, mentre lo Shenzhen Composite è sceso dello 0,59%, attestandosi a 1.496,23 punti.

Tra i titoli in calo si segnalano China Merchants Bank, con una flessione del 3,23%, Cnooc in perdita del 3,83% e Xinyi Solar in calo del 5,6%. A Shenzhen, il Gruppo Midea, leader nel settore degli elettrodomestici e prossimo alla quotazione anche a Hong Kong, ha registrato una discesa del 3%.