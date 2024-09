Cina, la azioni di Hong Kong in rialzo dello 0,3%

Le borse di Hong Kong hanno vissuto una giornata altalenante, ma alla fine le azioni sono riuscite a recuperare terreno e chiudere in positivo. L’indice Hang Seng, principale indicatore del mercato, ha segnato un incremento dello 0,3%, attestandosi a 17.422,12 punti. Questo risultato è stato principalmente sostenuto dai titoli del settore biotecnologico e di consumo.

Gli analisti osservano che il mercato sta reagendo ai dati economici cinesi di agosto, che sono stati più deboli del previsto. Questi dati potrebbero indurre il governo cinese a implementare ulteriori misure di stimolo economico per sostenere la crescita.

Tra le aziende che hanno registrato i maggiori guadagni, New World Development ha visto un aumento del 5,0%, mentre Budweiser Brewing Co. Apac e Sino Biopharmaceutical hanno registrato incrementi rispettivamente del 2,9% e dell’1,55%. Anche WuXi AppTec ha chiuso in rialzo, con un guadagno dell’1,1%. Nel frattempo, le borse di Shenzhen e Shanghai sono rimaste chiuse a causa delle festività.