Cina, chiusura stabile per Hong Kong. Shanghai in calo dello 0,42%

Le borse asiatiche hanno chiuso la giornata con risultati contrastanti, con l’indice Hang Seng di Hong Kong che è rimasto pressoché stabile, segnando una lieve flessione dello 0,02% e chiudendo a 19.742,46 punti. Al contrario, gli indici cinesi hanno mostrato un calo più pronunciato, con l’indice Shanghai Composite che ha perso lo 0,42%, scendendo a 3.364,65 punti, e lo Shenzhen Composite che ha registrato un ribasso dell’1,22%, fermandosi a 2.024,41 punti.

Nel settore energetico i titoli hanno guidato i guadagni, con China Shenhua Energy in aumento del 4,1%, seguita da PetroChina con un incremento del 3,2% e CNOOC in crescita del 2,3%. D’altro canto, tra i titoli in calo, Shenzhen International Group ha subito una perdita del 3,1%, mentre New World Development ha registrato un calo del 2,3%.