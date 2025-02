Cina, borse in rialzo: Shanghai chiude a +0,56%, Hong Kong a +1,84%

10:14

La Borsa di Tokyo ha chiuso senza variazioni significative, con l’indice Nikkei in leggero rialzo dello 0,04% e il Topix in flessione dello 0,2%. Gli investitori rimangono cauti in attesa di sviluppi sulla guerra commerciale avviata dal presidente Donald Trump, che ha annunciato nuovi dazi su acciaio e alluminio.