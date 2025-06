Cina, borse in rialzo: Shanghai chiude a +0,52%, Hong Kong guadagna lo 0,84%

10:43

Inditex, la holding spagnola proprietaria di marchi come Zara e Bershka, ha riportato un aumento delle vendite dell’1,5% nel primo trimestre, raggiungendo gli 8,3 miliardi di euro. Nonostante l’aumento dei costi operativi, l’utile netto ha visto un incremento dello 0,8%, mentre il Consiglio di Amministrazione propone un dividendo di 1,68 euro per azione per l’esercizio fiscale 2024.