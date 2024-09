Cina, borse in forte crescita: Shanghai chiude a +2,88%, Hong Kong guadagna il 3,55%

Le principali borse cinesi hanno registrato una seduta in netto rialzo, spinte dall’entusiasmo per le nuove misure economiche annunciate dalle autorità del Paese. La Banca centrale cinese ha infatti ridotto il tasso sulla riserva obbligatoria, liberando una significativa quantità di liquidità per il mercato finanziario.

Le borse della Cina continentale hanno vissuto una settimana di forti guadagni, la migliore degli ultimi 16 anni. A Shanghai, l’indice composito ha chiuso con un incremento del 2,88%, raggiungendo i 3.087 punti. A Shenzhen, l’indice Csi 300 è aumentato del 4,47%, attestandosi a 3.703 punti, mentre l’indice composito ha registrato un balzo del 6,05%, chiudendo a 1.737,57 punti.

Anche la borsa di Hong Kong ha mostrato un forte rialzo, concludendo la settimana con la migliore performance percentuale dal 1998. L’indice Hang Seng dei titoli guida ha chiuso a 20.632,30 punti, segnando un aumento del 3,55% e un incremento del 12% nell’arco della settimana.