Cina, borse in calo: Shanghai chiude a -0,51%, Hong Kong perde il 2,2%

La chiusura della Borsa di Tokyo per festività ha posto l’accento sui mercati cinesi, che oggi hanno dettato l’andamento generale delle borse asiatiche. In particolare, l’indice Hang Seng di Hong Kong ha chiuso in significativa flessione, registrando un calo del 2,2% a 24.219,95 punti.

Tra i titoli che hanno subito le maggiori perdite, Alibaba Health Information Technology ha visto un decremento del 6,4%, mentre China Life Insurance ha perso il 5,9%. Anche Ck Hutchison ha chiuso in ribasso del 2,1%, in un contesto di scrutini approfonditi riguardo il suo accordo sui porti di Panama. Anche la Cina continentale ha mostrato segni di debolezza, con lo Shanghai Composite che ha chiuso in calo dello 0,51% a 3.408,95 punti e lo Shenzhen Composite che ha perso lo 0,6%, chiudendo a 2.101,54 punti.