Cina, borse in calo alla vigilia del Capodanno: Shenzhen chiude a -1,30%

10:57

L’ultimo sondaggio dell’IFO Institute rivela un miglioramento delle condizioni economiche in Germania a gennaio, con l’indice IFO che supera le aspettative. Anche l’indice delle condizioni attuali è in crescita, mentre le aspettative future sono in leggero calo. Questi dati forniscono un quadro complesso ma positivo dell’economia tedesca, fondamentale per analisti e investitori.