Cina, borse contrastate: Shanghai cede lo 0,12%, Hong Kong in rialzo

Le borse cinesi hanno concluso la seduta odierna con andamenti contrastanti, in un clima di crescente incertezza legato alle tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. L’indice Composite di Shanghai ha chiuso in calo dello 0,12%, attestandosi a 3.316,93 punti, evidenziando le preoccupazioni degli investitori per le potenziali ripercussioni economiche di una guerra commerciale.

In controtendenza, la borsa di Shenzhen ha registrato un lieve incremento dello 0,22%, raggiungendo i 2.031,97 punti. Anche la borsa di Hong Kong ha terminato la giornata in rialzo, con l’Indice Hang Seng che ha guadagnato lo 0,3%, chiudendo a 23.006,27 punti.