Cina: a marzo +6,5% a/a per la produzione industriale, +4,6% a/a per le vendite al dettaglio

Diversi i dati macro in calendario oggi per la Cina. Oltre al Pil in primo piano le vendite al dettaglio che hanno registrato a marzo una crescita annua del 4,6% dal precedente +4%, battendo le attese ferme a +4,3%. Migliore delle attese e in crescita anche la produzione industriale che è salita sempre a marzo del 6,5% su base annua contro il precedente +5,9%.